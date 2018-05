Dybala, che festa negli spogliatoi! Siparietto con Agnelli: «Qual è il premio?» – VIDEO

Paulo Dybala scatenato dopo la vittoria della Coppa Italia. Festa negli spogliatoi in diretta su Instagram. Siparietto con il presidente Agnelli

La Juventus ha trionfato per la quarta volta consecutiva in Coppa Italia, battendo il Milan per 4-0. Paulo Dybala, mattatore durante la festa bianconera negli spogliatoi. L’argentino ha intrattenuto i suoi followers su Instagram con una diretta video direttamente dagli spogliatoi con oltre 65.000 spettatori in diretta.

Simpatico siparietto della Joya con il presidente Agnelli. Il numero 10 si è avvicinato al numero uno e ha chiesto i premi per la vittoria: «Presidente, i tifosi vogliono sapere qual è il premio dopo la vittoria». E il numero uno si presta al gioco e risponde: «Una birra, questo è il premio». Anche Allegri è protagonista del video: il tecnico si avvicina alla telecamera e saluta tutti i tifosi, gli argentini, i brasiliani, i colombiani, i ghanesi, ma anche i pescaresi, i livornesi e tanti altri. Poi uno sfottò a Barzagli: «Ci dà la carica tutti i giorni, lo chiamiamo il re dei calzini».