Juve, Allegri ha un piano per recuperare Dybala

La Juventus attende il vero Paulo Dybala. Massimiliano Allegri ha un piano per recuperare al 100% la Joya in vista del finale di stagione

Che fine ha fatto Paulo Dybala? E’ questa la domanda senza risposta che circola tra i tifosi juventini. L’attaccante della Juventus ha steccato le ultime due sfide di campionato contro Crotone e Napoli e ha steccato anche nella gara d’andata contro il Real Madrid, rimediando un cartellino rosso che lo ha costretto a saltare la sfida di ritorno al Bernabeu. Secondo La Gazzetta dello Sport, il numero 10 è ancora imballato a causa dei carichi di lavoro: Allegri e il suo staff hanno lavorato con la Joya per averlo al meglio nel finale di stagione.

L’argentino non è partito con la squadra alla volta di Madrid ed è rimasto a Torino a lavorare e ora starebbe pagando per i carichi di lavoro: lavoro atletico per compensare il mancato richiamo invernale. Allegri gli aveva chiesto più pressing contro il Napoli ma le gambe non giravano e così è stato richiamato in panchina all’intervallo. La gara di San Siro può diventare per lui lo spartiacque della stagione. Allegri spera di averlo al massimo dopo il lavoro atletico e sta lavorando con lui dal punto di vista fisico e mentale. Dybala a San Siro ha segnato una sola volta, al Milan e ai tempi del Palermo. Mai all’Inter, mai con la maglia della Juventus. E’ l’occasione giusta per rifarsi.