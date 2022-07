Dybala, la corsa alla Joya ha sempre più squadre: occhio a due club della Premier

Si continua ad allungare la lista delle contendenti alla firma di Paulo Dybala. Occhio agli interessi dalla Premier

Paulo Dybala è uno dei nomi caldi di questa sessione di mercato e dopo l’interesse di vari club di Serie A, tra cui il Milan e l’Inter, è arrivato anche quello del Manchester United e dell’Arsenal.

Come riportato da Daily Star, il calciatore argentino sarebbe tornato di moda anche in Premier League, ma non vanno lasciate da parte le possibili destinazioni come Siviglia e Atletico Madrid.