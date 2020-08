Dybala non è più incedibile: ecco la cifra per comprare la Joya

Paulo Dybala rientrerebbe nella lista dei calciatori che potrebbero essere sacrificati per far quadrare i conti della Juve

Il Covid ha cambiato i piani di molte società, tra cui la Juve. In questo momento i bianconeri hanno necessità di tenere sotto osservazione i propri conti e per far mercato hanno bisogno di cedere pezzi pregiati. La Gazzetta dello Sport ha analizzato proprio il caso di Paulo Dybala, che al momento non è sul mercato, ma non si esclude che possa esserlo.

Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta molto alta, tra i 90 e i 100 milioni, i bianconeri ascolterebbero la proposta. Si tratterebbe di un sacrificio importante che però servirebbe a far quadrare i conti, e magari ad offrire a Ronaldo un centravanti come Benzema. Il tutto, al momento, resta solo un’ipotesi, ma non da escludere.