Dall’Argentina, il Boca Juniors non molla Dybala: chiamata di Arruabarrena e possibile sorpasso sulla Roma

A nove giorni dalla scadenza del contratto con la Roma, il futuro di Paulo Dybala resta sospeso. Il rinnovo non è ancora arrivato e dall’Argentina filtrano indiscrezioni su un nuovo tentativo del Boca Juniors, pronto a provarci per ingaggiarlo a parametro zero.

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Il grande sponsor dell’operazione sarebbe l’allenatore Rodolfo Arruabarrena, che avrebbe contattato personalmente la Joya per convincerlo a tornare in patria.

La chiamata di Arruabarrena: colloquio positivo, ma nessuna decisione

Secondo TyC Sports, Arruabarrena avrebbe illustrato a Dybala il progetto tecnico del Boca Juniors e la sua volontà di farne il leader della squadra.

Il colloquio sarebbe stato positivo, ma dal lato del giocatore non emergono ancora segnali concreti né verso il Boca né verso la Roma. Il club argentino, nonostante l’eliminazione dalla Copa Libertadores e la retrocessione ai preliminari di Sudamericana, avrebbe guadagnato qualche punto nella corsa.

La Roma tratta il rinnovo: distanza tra domanda e offerta

La Roma continua a lavorare al rinnovo. Gasperini spinge per una soluzione positiva e il club ha già ricevuto la contro‑proposta dell’entourage del giocatore.

La distanza economica, secondo Sportitalia, sarebbe compresa tra 500.000 e 700.000 euro. L’arrivo operativo di Tony D’Amico potrebbe accelerare il dossier, ma l’inserimento del Boca rischia di complicare la situazione proprio nel momento decisivo.

Il piano del Boca: nessuna offerta finché non si chiarisce la situazione con la Roma

Il Boca, per ora, resta alla finestra. Non presenterà proposte ufficiali finché non sarà chiaro l’esito del dialogo tra Dybala e la Roma. Tuttavia, si è già informato sulle condizioni dell’operazione e attende gli sviluppi finali prima di muoversi.

A nove giorni dalla scadenza, il futuro della Joya è più aperto che mai.