Dybala positivo al Coronavirus: i famigliari della Joya in isolamento

Dybala positivo al Coronavirus: anche la famiglia della Joya è in isolamento in attesa di conoscere l’esito del tampone

Secondo quanto riportato dai media argentini ‘La Voz del Interior’ e ‘Olé’, anche la famiglia di Paulo Dybala è in isolamento, a Cordoba.

In particolare, la madre della Joya, il fratello Gustavo e la fidanzata di quest’ultimo avrebbero avuto contatti con Dybala a Torino, salvo poi rientrare in patria. I tre sarebbero stati messi in isolamento all’Ospedale Rawson, in attesa di conoscere l’esito del tampone.