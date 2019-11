Dzeko attende l’Italia: «Grande squadra, non ci sono sorprese»

Il capitano della Bosnia Dzeko analizza il match di domani sera contro l’Italia: «Sono una grande squadra, non esistono sorprese»

Edin Dzeko si prepara ad affrontare l’Italia nella sfida valida per le qualificazioni a Euro 2020: «Conosciamo Bonucci, ma anche gli altri giocatori e penso che non ci siano molte sorprese. L’Italia è una grande squadra che ha vinto tutte le partite e vuole continuare la striscia di vittorie e battere il record».

«Vengono motivati, ma anche se non abbiamo quasi nessuna possibilità di passare, questa partita sarà importante per la Nations League. Faremo del nostro meglio per battere l’Italia», ha concluso il capitano della Bosnia in conferenza stampa.