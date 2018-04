Lieto fine in casa Dzeko: la moglie perde la borsa, una tifosa della Roma la ritrova

Roma, una storia a lieto fine: la moglie di Dzeko perde la borsa e una tifosa (assieme al suo cane) lo ritrova

Una persona trova in terra una borsa, probabilmente caduta o dimenticata lì dalla proprietaria. La apre per capire di chi sia e per rintracciare il proprietario e scopre che si tratta della moglie del campione della propria squadra del cuore. Questo è quanto accaduto a Roma, protagonisti una tifosa giallorossa e Amra Silajdi, che altri non è che la consorte di Edin Dzeko. Silajdi ha perso la propria borsa nel quartiere dell’Eur, ma ha avuto fortuna perché una tifosa l’ha trovata e l’ha riconsegnata alla proprietaria. Una storia a lieto fine per la Roma.

Dzeko ha ringraziato la romanista che ha trovato la borsa e le ha consegnato in dono una sua maglia autografata. Poco dopo la tifosa, il cui nome è Alessia, ha pubblicato la storia su Instagram: era in giro con il suo cane Penny Lane e proprio l’animale ha ritrovato l’oggetto. All’interno vi erano soldi, documenti e carte di credito di Dzeko e della moglie, il tutto riconsegnato. «Quando il tuo cane invece di fiutare tartufi fiuta borse questo è il risultato» ha scritto Alessia su Instagram, riuscendo a far ritrovare il sorriso a Dzeko dopo il ko della Roma.