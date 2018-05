Dzeko, tentazione Los Angeles ma la Roma rilancia per blindarlo

Il centravanti della Roma, Edin Dzeko, è tentato da alcuni club della MLS ma i giallorossi pensano al rinnovo del contratto

Edin Dzeko ancora a Roma? Probabile! L’attaccante bosniaco potrebbe ricevere delle proposte intriganti dalla MLS, in particolare da Los Angeles, ma la sua priorità ha due colori: il giallo e il rosso della Roma. A 32 anni il centravanti non sembra avere alcuna intenzione di cambiare aria, lasciando una città in cui si trova molto bene. Insomma, ci sono le premesse che il matrimonio continui anche oltre il 2020, data della scadenza del contratto.

Da Los Angeles sono pronti a tentare Edin ma il giocatore non sembra intenzionato a partire. Secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci il rinnovo del contratto per il giocatore bosniaco che potrebbe allungare fino al 2021, spalmando così anche l’ingaggio. L’idea è quella di allungare il rapporto di un anno, magari spalmando l’attuale ingaggio da circa 4,5 milioni di euro annui, inserendo alcuni bonus a risultato.