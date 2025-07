Dzeko alla Fiorentina, ora è ufficiale: c’è rinnovo automatico se… I dettagli sul contratto siglato dal bosniaco con la Viola

Un colpo da novanta per infiammare la piazza e lanciare un segnale al campionato. La Fiorentina che sarà di Stefano Pioli piazza il suo acquisto più atteso e regala al nuovo tecnico il bomber di esperienza e caratura internazionale che mancava: Edin Dzeko è un nuovo calciatore viola. Il calciomercato della Fiorentina si accende con l’arrivo del “Cigno di Sarajevo”, un attaccante che non ha bisogno di presentazioni e che porta in dote un bagaglio di gol, classe e leadership per guidare l’attacco gigliato.

Dopo settimane di attesa e di ricerca di un numero 9 affidabile, la dirigenza ha concluso una trattativa di grande prestigio, assicurandosi uno dei centravanti più prolifici e completi della sua generazione. L’arrivo di Dzeko a Firenze rappresenta una chiara dichiarazione d’intenti per la stagione che sta per iniziare, con il club determinato a fornire a Pioli una rosa in grado di competere per traguardi ambiziosi. L’attaccante bosniaco, reduce da una stagione estremamente positiva con il Fenerbahce, torna in Serie A da protagonista, pronto a mettere la sua immensa esperienza al servizio della causa viola e a far sognare i suoi nuovi tifosi a suon di gol.

Il comunicato del club:

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edin Dzeko.

Edin Dzeko, nato a Sarajevo il 17 Marzo 1986, ha firmato un contratto che lo legherà al Club viola fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico al 30 Giugno 2027 al verificarsi di determinate condizioni. Il nuovo calciatore viola nell’ultima stagione, con la maglia del Fenerbahce, ha disputato 53 partite, collezionando 21 reti e 8 assist. Nel corso della sua carriera ha indossato, inoltre, anche le maglie di Wolfsburg, Manchester City, Roma e Inter per un totale di 369 reti e 153 assist. Dzeko, che vanta nel suo palmares 1 Bundesliga, 2 Premier League, 1 Coppa d’Inghilterra, 1 Community Shield, 1 Coppa di Lega Inglese, 2 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia, ha inoltre vestito la maglia della Nazionale bosniaca in 141 occasioni, realizzando 68 reti e fornendo 29 assist.