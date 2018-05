Inter, Icardi via con la clausola? Tutto su Dzeko

L’Inter potrebbe bussare alle porte della Roma per Edin Dzeko in caso di cessione di Mauro Icardi con la clausola

L’Inter può perdere Mauro Icardi. Il centravanti argentino è uno degli obiettivi del Chelsea ma anche della Juventus. I bianconeri avrebbero messo sul piatto il cartellino di Higuain più 50 milioni di euro e l’offerta potrebbe far vacillare i nerazzurri. Ieri Moratti si è espresso in maniera favorevole al possibile scambio: meglio prendere Higuain e soldi (uno scambio che ai nerazzurri potrebbe ricordare l’affare Eto’o-Ibrahimovic più cash con il Barcellona) che perdere Maurito con la clausola. Secondo Il Corriere dello Sport però i nerazzurri hanno anche il piano B.

Se Icardi dovesse partire con la clausola, i nerazzurri avrebbero 110 milioni in mano e dovrebbero acquistare un centravanti per affrontare il doppio impegno campionato-coppe, in attesa di vedere all’opera Lautaro Martinez. I nerazzurri seguono Belotti e Rodrigo, carissimo, ma potrebbero riversare i loro interessi su Edin Dzeko. Il centravanti della Roma ha lavorato benissimo con Luciano Spalletti alla Roma e ha un ottimo rapporto con l’allenatore. L’Inter potrebbe presentare un’offerta da 35-40 milioni di euro per provare a portare a casa il centravanti bosniaco autore di più di 60 gol negli ultimi due anni con la maglia giallorossa.