Dzeko Inter, la volontà del giocatore muove la situazione? Le ultime

Dzeko Inter, la volontà del giocatore rimane chiara. Il bosniaco ai ferri corti con la Roma? Decisiva l’amichevole di stasera

Negli ultimi giorni si era arenata la trattativa per portare Dzeko all’Inter. Questo perché i nerazzurri non stanno accontentando la richiesta di 20 milioni di Gianluca Petrachi che, per tutta risposta, non lo libera a meno. La Gazzetta dello Sport, tuttavia, svela quest’oggi un importante dettaglio.

Dzeko avrebbe puntato i piedi con la Roma, ribadendo la sua volontà di approdare nella squadra di Antonio Conte. Per questo sembra già decisiva l’amichevole di stasera dei giallorossi: se l’attaccante non dovesse essere titolare questi malumori sarebbero confermati.