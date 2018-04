La partita capolavoro di Edin Dzeko

Grandissima prestazione per l’attaccante della Roma che ha trascinato i giallorossi in semifinale di Champions. Grandissimo Edin Dzeko contro il Barcellona

La Roma è in semifinale di Champions League. In pochi avrebbero dato una chance ai giallorossi dopo il sorteggio con il Barcellona, (quasi) nessuno avrebbe dato una possibilità alla formazione di Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta per 4-1 al Camp Nou. Nonostante una buona prova in Catalogna, i giallorossi erano usciti sconfitti in maniera pesante dal confronto con Messi e compagni ma non con le ossa rotte. La Roma ha disputato una grande sfida, trascinata dalla sapienza tattica di mister Eusebio Di Francesco e da un grande leader: Edin Dzeko.

Sembrano ormai un lontano ricordo i periodi di Edin ‘Ceko’. Il centravanti bosniaco non ha sbagliato un colpo e ha fatto vedere i sorci verdi a Umtiti e Piqué. Il numero 9 ha aperto le danze scattando sul filo del fuorigioco, resistendo al ritorno del difensore francese del Barça e superando Ter Stegen con un tocco ravvicinato. Da quel momento è iniziata un’altra partita. Edin ha combattuto come un vero e proprio gladiatore all’interno del ‘suo’ Colosseo, l’Olimpico, facendo a sportellate con chiunque gli capitasse a tiro e trascinando i suoi con grinta e leadership.

Il centravanti della Roma nel secondo tempo ha sfruttato un’altra dormita difensiva del Barcellona, una delle rare dormite della stagione, ha tenuto in scacco Piqué e si è conquistato il rigore poi trasformato da De Rossi per il 2-0. La partita di Edin Dzeko è stata semplicemente straordinaria, da far vedere e rivedere nelle scuole calcio. Un attaccante, un leader, deve prendere esempio dalla partita di Edin per fare qualcosa di simile e per trascinare i suoi compagni. Il numero 9 ha trovato il gol numero 6 in Champions League (su 10 partite), il 20° in stagione. E pensare che a gennaio stava per partire…