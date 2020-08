Dzeko Roma, oggi l’incontro decisivo. La Juventus attende

Dzeko Roma, oggi l’incontro decisivo a Trigoria. Il giocatore incontrerà Fienga per parlare del futuro. La Juve osserva

Inizia oggi la stagione della Roma. In giornata i giallorossi si riuniranno a Trigoria per iniziare a preparare il nuovo campionato. Sarà anche l’occasione per Dzeko di incontrare il CEO Guido Fienga e discutere del proprio futuro, come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il bosniaco è diviso tra le richieste della Juve (con Pirlo che lo vuole come prima scelta) e l’importanza che avrebbe nel progetto giallorosso. Proprio per questo, oggi, proverà a capire quali sono le intenzioni del club capitolino: serve un progetto vincente per poter convincere il giocatore a restare.