Edin Dzeko può lasciare la Roma. Il contratto scadrà nel 2020, i giallorossi non rinnovano: sulle tracce del bosniaco c’è il Real Madrid

Edin Dzeko non scenderà in campo, con ogni probabilità, questa sera per la sfida tra Roma e Real Madrid. Il centravanti bosniaco ha accusato un fastidio muscolare all’altezza del flessore nel corso dell’ultimo allenamento pre-Real e non verrà rischiato. Al momento infatti prevale la linea della prudenza. Il centravanti non scenderà in campo e non sfiderà quello che potrebbe diventare…il suo futuro! Sì perché, secondo Sky Sport, il giocatore ha un contratto fino al 2020 e la Roma non intende rinnovarlo.

I giallorossi hanno una certa politica per gli ultra trentenni e non intendono modificarla. Il centravanti bosniaco ha 32 anni e non avrà un nuovo contratto, smentendo così le notizie circolate nelle scorse settimane che parlavano di una nuova intesa fino al 2021. Dzeko non andrà via a parametro zero e la Roma avrà due occasioni per monetizzare al massimo la sua cessione: gennaio e giugno. Il centravanti dunque potrebbe partire tra gennaio (difficile) e giugno. Tra le formazioni interessate c’è proprio il Real Madrid, alla ricerca di una valida alternativa a Karim Benzema: l’ex Manchester City potrebbe fare al caso dei Blancos.