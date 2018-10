Dzeko, che sfuriata con la Spal: multa? La decisione della Roma

Clima teso in casa Roma. Dzeko si scaglia contro De Sanctis ma non sarà multato per la sfuriata dopo la Spal

Sfuriata di Edin Dzeko durante e dopo Roma-Spal. Il centravanti bosniaco è apparso nella sua peggior versione e avrebbe scagliato una bottiglietta d’acqua nei confronti di Morgan De Sanctis, team manager giallorosso. Durante le concitate fasi che hanno portato all’espulsione del portiere della Spal, ex Lazio, Milinkovic-Savic (fratello di Sergej), il bosniaco avrebbe riversato la sua rabbia nei confronti dell’ex portiere romanista. Nervi a fior di pelle che all’inizio sembravano dovuti ad un diverbio con il team manager, che si stava occupando dell’entrata in campo di Pastore. Dalla Roma filtra un’altra versione: Edin era nervoso, ce l’aveva un po’ con tutti e il motivo era l’erba del campo, secondo lui troppo alta e innaffiata male.

Anche Petagna pochi minuti prima, aveva espresso le sue perplessità sulle condizioni del terreno di gioco. La sfuriata di Edin Dzeko davanti alla panchina giallorossa nel corso del secondo tempo di Roma-Spal però non sarà sanzionata. Secondo Il Corriere dello Sport, il centravanti bosniaco non sarà multato per il suo comportamento: il gesto di frustrazione del centravanti della Roma è stata figlia del momento negativo che il quel momento stava attraversando tutta la squadra e il suo sfogo è stato considerato come un ‘gesto di campo’.