Roma, Di Francesco pensa al turnover: con la Spal possibile staffetta Schick-Dzeko

La Roma pensa al turnover in vista degli impegni ravvicinati. Edin Dzeko e Patrik Schick potrebbero alternarsi

Tanti dubbi, tra infortuni e necessità di turnover, per Eusebio Di Francesco, in vista di Roma–Spal. Il tecnico giallorosso sta pensando a un po’ di turnover in vista degli impegni ravvicinati contro Spal, Cska Mosca in Champions League e Napoli. Edin Dzeko, arrivato a quota 301 gol in carriera dopo la doppietta realizzata in settimana con la sua Bosnia, giocherà sicuramente contro Cska Mosca e Napoli, e per questo, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe accomodarsi in panchina, almeno inizialmente, contro la Spal.

Il bosniaco potrebbe riposarsi domani nell’anticipo della 9ª giornata di Serie A e potrebbe lasciare il posto a Patrik Schick. L’attaccante ceco ha segnato con la sua Nazionale ma non si è ancora sbloccato con la Roma. Eusebio Di Francesco potrebbe puntare sull’ex Sampdoria che nelle scorse ore ha parlato del suo momento: «Ho delle responsabilità ma è giusto così perché sono in un grande club. Il momento peggiore è alle spalle, spero che il migliore sia dietro l’angolo». Di Francesco spera che il momento migliore sia vicinissimo ed è pronto a concedergli una nuova possibilità. Contro la Spal possibile staffetta Schick-Dzeko.