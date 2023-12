Dzemaili: «Futuro? Potrei pensare di fare l’allenatore»

A pochi mesi dal suo ritiro, Blerim Dzemaili si racconta: le dichiarazioni dell’ex centrocampista svizzero sul suo futuro

Blerim Dzemaili, a Blick, ha così parlato del suo possibile futuro.

LE PAROLE – «Poco tempo fa ho avuto modo di assistere ad una sessione di allenamento di mio figlio e mi sono accorto di come l’allenatore si stesse divertendo molto. Questo mi ha fatto pensare. Non ho mai voluto fare l’allenatore, ma oggi credo che potrei pensare d’intraprendere questo percorso. Negli ultimi mesi, infatti, ho visto molti club in giro per l’Europa e ho parlato con un sacco di allenatori e direttori sportivi per avere informazioni. A partire da gennaio sarò aperto a valutare progetti interessanti».