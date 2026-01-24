El Hadj Malick Cissé Milan: colpo rossonero, bruciata la concorrenza di Lipsia e Barcellona per il 2008. Chi è, storia e carriera

El Hadj Malick Cissé Milan: chi è colpo per cui i rossoneri han bruciato la concorrenza di Lipsia e Barcellona. La storia e la carriera

Mentre l’attenzione dei tifosi e della stampa è catalizzata dal calcio giocato e dall’imminente big match che attende la squadra nella Capitale, la dirigenza del Milan lavora a fari spenti per assicurarsi il futuro. Il club di via Aldo Rossi sarebbe a un passo da un colpo di prospettiva internazionale di assoluto rilievo. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono vicinissimi all’acquisto di El Hadj Malick Cissé. Si tratta di un’operazione che porta la firma inconfondibile di Igli Tare.

Chi è Malick Cissé: il gigante che ha stregato gli scout

Nonostante la carta d’identità reciti anno di nascita 2008, Cissé è già considerato uno dei profili difensivi più promettenti del panorama mondiale. Difensore centrale moderno, dotato di una struttura fisica imponente abbinata a una velocità di base notevole, il senegalese ha rubato l’occhio agli addetti ai lavori lo scorso novembre. Durante il Mondiale Under 17, infatti, ha guidato la retroguardia del Senegal con una leadership e una personalità fuori dal comune per un ragazzo della sua età, dimostrandosi dominante nei duelli aerei e nell’uno contro uno.

Beffate le big d’Europa

L’accelerazione del Milan è stata decisiva per vincere quella che si stava trasformando in una vera e propria asta internazionale. Su Cissé, infatti, avevano posato gli occhi club del calibro del Barcellona e del RB Lipsia. Tare ha giocato d’anticipo, convincendo l’entourage del ragazzo con un progetto tecnico chiaro.

La strategia: un percorso “alla Camarda” per Allegri

Il piano del club prevede un inserimento immediato di Cissé nel settore giovanile rossonero, per permettergli di ambientarsi al calcio italiano senza pressioni eccessive. L’obiettivo a medio termine, però, è quello di aggregarlo alla prima squadra di Massimiliano Allegri già per i prossimi ritiri pre-stagionali. Il tecnico livornese ha sottolineato la necessità di avere in casa i “garanti del futuro”. In un mercato dove difensori pronti costano cifre esorbitanti, investire sui classe 2008 permette al Milan di costruire un patrimonio inestimabile, seguendo la strada già tracciata con successo da talenti come Camarda e Comotto.