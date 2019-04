El Shaarawy-Roma: il rinnovo dipende dalla Champions

Stephan El Shaarawy potrebbe non rinnovare il suo contratto con la Roma. Molto dipenderà dalla qualificazione Champions

Stephan El Shaarawy sta disputando probabilmente la sua miglior stagione da quando veste la maglia della Roma. L’esterno d’attacco classe ’92 ha un contratto in scadenza nel 2020 e la sua permanenza in giallorosso non è affatto scontata. Secondo La Gazzetta dello Sport, il suo rinnovo passa dal piazzamento in campionato della formazione allenata ora da Claudio Ranieri.

La Roma e lo stesso giocatore propendono per il prolungamento contrattuale ma in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League la sensazione è che la società giallorossa voglia tagliare il monte ingaggi e per questo bisognerà ancora attendere. La Roma vorrebbe tagliare il monte ingaggi del 20% e bisognerà fare i conti anche con i contratti degli altri calciatori attualmente presenti in rosa e con quelli che arriveranno poi in estate. Fase di impasse dunque tra il Faraone e la Roma.