El Shaarawy si unisce al coro: «Liverpool? Servirà la partita perfetta, come contro il Barça»

Stephan El Shaarawy, in vista di Roma-Liverpool, semifinale di ritorno della Champions League, ha le idee chiare sul da farsi

Il Faraone El Shaarawy, a margine della Junior TIM Cup, ha detto la sua su Roma-Liverpool, unendosi al pensiero di molti suoi compagni di squadra: «Adesso c’è da preparare una partita importante, quella contro il Chievo, per cercare di mantenere la terza posizione. E poi penseremo alla partita contro il Liverpool, dove ci toccherà fare un’altra impresa. D’altronde abbiamo già dimostrato di saper fare, non soltanto risultati importanti, ma anche rimonte in Champions League, come quella contro il Barcellona».

Il pensiero dell’attaccante esterno, quindi, va agli scontri di Liverpool: «Sono cose che non si possono tollerare, che non devono esistere nel mondo del calcio». Titolare in Roma-Liverpool? «Non lo so ancora se giocherò o meno, ma dobbiamo essere tutti pronti». Poi tratteggia i contorni del match dell’Olimpico: «Dovremo fare una partita perfetta, senza sbagliare niente perchè un gol ci può costare la finale. Davanti loro sono imprevedibili e sotto porta non sbagliano quasi mai». Salah decisivo e spietato? «Ha avuto una crescita esponenziale: era già forte qua a Roma, ma a Liverpool ha raggiunto una maturità incredibile. Sono contento per lui perchè è davvero un ragazzo d’oro».