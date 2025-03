Elkann Juventus, c'è la lettera agli azionisti di Exor: Ferrari, Stellantis... ma non ci sono i bianconeri! Ecco da quando non succedeva

Elkann Juventus, lettera agli azionisti di Exor: Ferrari, Stellantis… ma i bianconeri sono assenti! Ecco da quando non succedeva e le ultime

In queste ultime ore sta facendo molto “rumore” la lettera agli azionisti di Exor da parte di John Elkann. Il CEO ha parlato di tutto: Ferrari, Stellantis, Cnh, Philips, Clarivate e di altre società minori ma non parla della Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la mancata citazione più che l’indizio di un disimpegno potrebbe essere il gesto di un proprietario deluso dai risultati non soddisfacenti in questa stagione. Ecco un estratto della lettera dell’anno scorso dove si parla dei bianconeri.

LETTERA DELL’ANNO SCORSO – «La stagione 2023/24 è “l’anno zero” per la Juventus, in cui la società sta ponendo le basi per il suo ritorno, sia in campo che fuori. Cristiano Giuntoli, che si è unito a noi nel 2023 e che è stato appena nominato miglior direttore sportivo dell’anno ai Globe Soccer Awards per il suo lavoro con il Napoli lo scorso anno, contribuirà a plasmare la Juventus del futuro […]».