Elmas Napoli, ci siamo: alla scoperta del giovane talento macedone che andrà a rinforzare il centrocampo di Ancelotti

Siamo ai dettagli, poi Eljif Elmas diventerà un nuovo giocatore del Napoli. A disposizione di Ancelotti fin dal ritiro di Dimaro. Dove il centrocampista macedone, classe 1999, potrebbe sbarcare a stretto giro di posta.

Nato nella capitale Skopje, già all’età di cinque anni entra a far parte delle giovanili del Forza Vardar. Il suo talento, però, lo porta ben presto a misurarsi con i grandi: nella stagione 2015/16, a 16 anni, esordisce in prima squadra realizzando un gol in 11 partite. Nell’estate del 2017 è il Fenerbahçe a puntare su di lui e nella stagione 2018/19 il centrocampista diventa pedina fondamentale per i gialloneri: con il club turco mette insieme la bellezza di 40 presenze, segnando anche quattro gol. Prestazioni che attirano l’interesse di tanti club, Inter, Napoli e Fiorentina solo in Italia, dove ora sbarcherà nel solco del suo idolo e connazionale Goran Pandev.