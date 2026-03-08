Calciomercato
Elmas Napoli, futuro già segnato? Cosa filtra sul riscatto dal Lipsia: svelata la sua volontà e quella del club
Elmas Napoli, futuro già segnato? Cosa filtra sul riscatto dal Lipsia: svelata la sua volontà e quella del club partenopeo. I dettagli dell’affare
Il futuro di Eljif Elmas potrebbe essere ancora al Napoli. Il centrocampista macedone, tornato nel club campano in estate con la formula del prestito oneroso, di circa 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro dal Lipsia, vuole restare al Napoli. Volontà comune con la società, con lo stesso Antonio Conte che ha speso parole al miele nei suoi confronti dopo la vittoria ottenuta contro il Torino venerdì sera in campionato grazie proprio ad un suo gol. Questo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira su X.
Eljif #Elmas wants to stay at #Napoli, which are evaluating to sign him from #Leipzig on a permanent deal. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 7, 2026
PAROLE – «Eljif #Elmas vuole restare al #Napoli , che sta valutando di ingaggiarlo dal #Leipzig con un contratto a tempo indeterminato. #transfers».
