Emergenza Coronavirus, Castillejo: «Grazie ai tifosi del Milan, non mi fanno sentire solo»

Castillejo ringrazia i tifosi del Milan per l’affetto dimostrato nei suoi confronti durante l’emergenza Coronavirus

Samu Castillejo ha ringraziato attraverso i propri canali social i tifosi del Milan per la vicinanza dimostrata durante il periodo di quarantena forzata dovuto all’emergenza Coronavirus. Ecco il messaggio del rossonero.

«Grazie a tutti coloro che mi hanno scritto per non farmi sentire solo. Non è facile stare lontano dalla famiglia soprattutto durante questi momenti difficili. Uniti e rispettando le norme, vinceremo»