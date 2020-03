Emergenza Coronavirus: Chiellini e Bonucci chiedono aiuto per la raccolta fondi – VIDEO

Leonardo Bonucci insieme a Giorgio Chiellini hanno voluto lanciare un messaggio importante in questa emergenza Coronavirus, unendosi alla campagna di raccolta fondi della Juve. Di seguito riportate le parole dei difensori bianconeri.

MESSAGGIO – «Insieme a Juventus sto partecipando alla donazione per aiutare gli ospedali di Torino e del Piemonte. Fallo anche tu, dai il tuo contributo! Facciamo vedere che anche da distanti siamo uniti».

A message to you from @bonucci_leo19.

Donate together with Juventus ➡️ https://t.co/94eZupcxxA

#LiveAhead pic.twitter.com/h1MCOBK7S0

— JuventusFC (@juventusfcen) March 13, 2020