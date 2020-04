Emergenza Coronavirus, Danilo aiuta la sua città natale in Brasile

Danilo tende la mano alle famiglie della sua città in Brasile durante l’emergenza Coronavirus: il gesto del terzino della Juventus

Danilo è accorso in aiuto della sua città in Brasile con un’iniziativa in favore delle famiglie in difficoltà durante l’emergenza Coronavirus. Ecco l’annuncio del giocatore della Juventus su Instagram.

«Distribuzione di cestini e kit igienici per le famiglie degli studenti di Projeto Futuror! Grazie a Dio per avermi dato la possibilità di aiutare la mia città e i collaboratori del progetto per essersi resi disponibili a raggiungere ogni famiglia! Solo felicità e gratitudine!».