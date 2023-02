Le parole di Mario Giuffredi, agente di Fabiano Parisi dell’Empoli, sul futuro del terzino italiano. I dettagli

Mario Giuffredi ha parlato del futuro di Fabiano Parisi dell’Empoli a Radio Marte.

PAROLE – «Per me è ed era già pronto per giocare in una grande squadra ed ha avuto tante richieste già l’estate scorsa. Sta completando il suo percorso, per me è già da big».