Empoli-Cagliari, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Empoli-Cagliari, 1ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tutto pronto per Empoli-Cagliari, sfida della prima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Il match del Castellani darà indicazioni utili sullo stato di salute delle due formazioni: i padroni di casa, che si sono pesantemente rinforzati negli ultimi giorni di mercato, sperando di avere un impatto con la nuova categoria decisamente positivo. Stesso discorso che vale anche per gli isolani, che hanno un nuovo allenatore, l’esperto Rolando Maran, ma anche tante forze fresche come Srna (ancora squalificato, al pari di Joao Pedro), Bradaric e Klavan. Calcio d’inizio alle ore 20.30. Segui la diretta testuale su Calcio News 24 o su Cagliari News 24.

Empoli-Cagliari: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Empoli-Cagliari: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Empoli-Cagliari: probabili formazioni e pre-partita

Empoli-Cagliari: i precedenti del match

Empoli-Cagliari non è certo una gara inedita per il massimo campionato italiano. La sfida, in terra toscana, è stata disputata 15 volte e non ha mai portato particolare fortuna ai sardi: si contano 12 vittorie dei padroni di casa, un pareggio e soltanto due vittorie rossoblù. Il primo incrocio in campionato risale al campionato di Serie C1 1950/51: 3-1 per gli azzurri il finale. Il primo match in Serie A arriva solo nel 1998/99, con i toscani che si imposero grazie alla doppietta di Di Napoli. La prima vittoria isolana risale alla stagione di Serie B 2000/01: il Cagliari di Bellotto vinse per 3-0 grazie al gol di Suazo ed alla doppietta di Cammarata.

Segue una striscia di 5 sconfitte su altrettante gare al Castellani, tra cui spicca il 4-1 del 2007/08: mattatore del match Nicola Pozzi, gol della bandiera isolana siglato da Daniele Conti. Lo 0-4 rifilato agli azzurri di Sarri nel 2014/15 da quello che forse è stato il miglior Cagliari di Zeman ha rotto l’egemonia toscana nella storia della sfida. Ma dopo il poker rossoblù, un nuovo scivolone. Stagione 2016/17: il Cagliari di Rastelli, reduce dal pesante 5-0 rimediato al Sant’Elia dal Napoli, cade anche ad Empoli sotto i colpi di Mchedlidze.

Empoli-Cagliari: l’arbitro del match

A dirigere Empoli–Cagliari, gara in programma questa sera al Castellani alle 20.30, sarà il signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Coadiuveranno il direttore di gara gli assistenti Passeri di Gubbio e Galetto di Rovigo, mentre quarto ufficiale sarà Ghersini di Genova. In qualità di VAR è stato designato Pairetto di Nichelino, con AVAR Tolfo di Pordenone.

