Verona, Cioffi: «Noi non siamo questi. Regalato un tempo a loro»

Gabriele Cioffi, allenatore del Verona, ha parlato al termine della sfida contro l’Empoli ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni:

CAMBI – «Si spera sempre un cambio di marcia. Dalla seconda siamo andati in quinta marcia, quindi è andata bene. Reazione? S’ me l’aspettavo. Non avevo dubbi, ma nemmeno certezze. Bravi loro a entrare forte nel secondo tempo e a cambiare la partita».

EMPOLI – «Avremo modo di rivedere e parlarne ma oggi non abbiamo giocato e questi non siamo noi. Ci sta che le partite le vinci o non le vinci, ma non è accettabile regalare un tempo».

MERCATO – «Sono soddisfatto degli attaccanti che ho, ma mai abbastanza. Sono giocatori di grande potenziale e che vanno messi in condizione di far gol».

FUTURO – «Sassolini da togliere non li ho. Siamo sempre sulla cattedra degli imputati, ma credo che ho una società saggia che sappia e veda quello che è il lavoro».