Kovalenko avvisa: «Non vedo l'ora di raggiungere la salvezza con l'Empoli. Fisicamente mi sento...»

Kovalenko, trequartista dell’Empoli, si ripresenta così davanti ai media e a tutta la squadra toscana. Ecco le dichiarazioni

LE PAROLE – «Fisicamente sto bene, sono felice di essere tornato a Empoli. Non vedo l’ora di dare una mano alla squadra. Abbiamo lavorato bene come sempre. Vogliamo tornare da Udine con un risultato positivo. Spero di avere qualche minuto a disposizione. Mi sono allenato tanto in questi mesi, ho lavorato sui problemi che conosco e che ho avuto in passato. Sono pronto per questa avventura. Per me il primo pensiero è la squadra. I risultati individuali vengono dopo. Il bene della squadra è primario, poi viene il resto. Il modo di giocare dell’Empoli non mi è nuovo. Il mister sa dove posso giocare e quali sono le mie caratteristiche. Gruppo? Ho conosciuto tutti, ci troviamo molto bene.La salvezza deve essere il nostro obiettivo. Ci sarà da lottare fino alla fine. Futuro? È presto. Penso al presente e ad aiutare la squadra».