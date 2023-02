Empoli, Zanetti: «La classifica non ci fa stare tranquilli»

Le parole di Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, dopo il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina. I dettagli

Paolo Zanetti ha parlato ai microfono di DAZN dopo il pareggio per 1-1 tra Fiorentina ed Empoli.

PAROLE – «Il valore che m’interessa è quello di giugno. Ci tengo che la squadra cresce e soprattutto che ogni settimana lavori per aumentare il livello. Abbiamo un’ottima posizione di classifica, ma non ci lascia tranquilli, non possiamo rilassarci. Abbiamo altre battaglie, oggi ne abbiamo superata una indenni e abbiamo preso un buon punto».