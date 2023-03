Empoli, Zanetti: «L'Atalanta è molto forte, ma mi interessa solo una cosa...»

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro l’Atalanta

EMPOLI – «La chiave di volta sta intanto nella nostra prestazione in tutte le fasi. Dobbiamo continuare a farla, veniamo da un periodo difficile come risultati ma buono come prestazioni. L’Atalanta è molto forte, ma mi interessa ciò che riusciamo a esprimere noi in un momento come questo. Sarà una bella prova, dalle difficoltà devono venire fuori gli uomini. Dobbiamo essere perfetti e sono fiducioso che tireremo fuori ciò che abbiamo dentro».

CAMBIAGHI E BANDINELLI – «Bandinelli è stato fuori qualche giorni, ma stringe i denti. Cambiaghi non ce la fa, abbiamo fatto di tutto ma non è ancora pronto. Non andrà nemmeno in Nazionale come Vicario. Piccoli invece c’è».