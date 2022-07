Empoli, Zanetti: «Porterò la mia filosofia. Ottima l’eredità di Andreazzoli»

Le parole di Paolo Zanetti alla presentazione all’Empoli: «Stimo Andreazzoli e mi lascia una buona eredità anche se la squadra cambierà»

Paolo Zanetti si è presentato all’Empoli prendendo il posto in panchina di Andreazzoli. Di seguito le sue parole.

«Sono passati praticamente vent’anni ed è un onore essere qui di nuovo. Avevo qualche chilo in meno e i capelli lunghi. Cercherò di guidare questa squadra con cuore e passione. L’obiettivo è quello di portare la mia filosofia, in questi anni mi sono fatto conoscere per i miei valori. Stimo Andreazzoli e mi lascia una buona eredità anche se la squadra cambierà un po’ pelle.

Ho sensazioni straordinarie, ringrazio il presidente Corsi e il direttore Accardi, ragioniamo il calcio allo stesso modo. Ogni campionato è diverso e porta dinamiche diverse, l’Empoli ha l’obiettivo di salvarsi e non solo. Ho scelto l’Empoli senza pensarci un minuto, nonostante fossi in ballo con altre situazioni».