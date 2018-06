Emre Can-Juve: è tutto fatto! Quattro anni di contratto

Emre Can ha raggiunto l’accordo con la Juventus. Il centrocampista ha scelto i bianconeri: ecco quando firmerà con i bianconeri

Ormai non ci sono più dubbi: Emre Can ha scelto la Juventus! Il centrocampista tedesco classe 1994 del Liverpool, in scadenza di contratto con i Reds, ha sciolto le riserve e ha definitivamente detto di sì alla Juventus! Secondo Sky Sport infatti nella notte sono stati risolti gli ultimi dettagli: il calciatore firmerà per 4 anni con la Vecchia Signora. Colpo importante per la Juve che presto ufficializzerà l’accordo con il calciatore ormai ex Liverpool.

Il centrocampista è rientrato in tempi record dall’infortunio alla schiena e presto firmerà l’intesa con la Juve. Il giocatore non svolgerà le visite mediche nel weekend ma potrebbe arrivare a Torino la prossima settimana (non c’è ancora certezza sulla data delle visite e delle firme). C’è certezza ormai sull’accordo raggiunto tra la Juventus ed Emre Can: il centrocampista ha detto di sì e il matrimonio si farà. «Emre Can è un acquisto che si definisce in 10 giorni. È in scadenza col Liverpool, è appetibile da tanti club e io sono ottimista. Quando deciderà di lasciare il Liverpool penso avremo grandi chance» aveva detto Marotta qualche giorno fa. Ora il sogno è realtà!