Eredivisie, festival del gol in Olanda: 17 gol in 3 partite

Una serata particolarmente prolifica in Olanda con ben diciassette reti in tre match, media di 4 gol abbondanti a partita

In Eredivisie siamo spesso abituati a vedere tanti gol, complici delle difese storicamente non proprio invalicabili e attacchi forti, veloci e spesso molto folti in termini di disposizione in campo.

Questa sera nelle tre sfide giocate l’AZ crolla clamorosamente per 5-0 contro l’Heracles con i gol di De Keersmaecker, Hornkamp (doppietta su rigore) e due gol anche per Sankoh, entrato all’88’. Vince bene anche l’Utrecht con un bel 5-1 con il PEC Zwolle: a segno l’ex Atalanta Lammers, Toornstra, Lidberg (doppietta) e Blake, Thy per gli ospiti.

Infine tre gol per parte in Heerenveen Twente che al 38esimo del primo tempo erano già 3-2 per i biancorossi: van Wolfswinkel e Rots per il doppio vantaggio, accorcia Nicolaescu, riallunga Propper e infine pareggiano Sahraoui e Haye dal dischetto.