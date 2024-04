Eredivisie, penalizzazione per il Vitesse. E’ retrocessione

Eredivisie, è retrocessione matematica per il Vitesse causa i punti di penalizzazione ricevuti nelle ultime ore

Il Vitesse, squadra di Eredivisie, è retrocesso in Serie B. Attraverso un comunicato ufficiale, la Federcalcio Olandese ha annunciato una penalizzazione di 18 punti visti i regolamenti non rispettati. Ecco il comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO – Il comitato indipendente per le licenze della KNVB ha inflitto una sanzione di 18 punti al Vitesse. Il club di Arnhem riceve questa punizione a causa del ripetuto mancato rispetto dei requisiti dei regolamenti sulla licenza, per un periodo di tempo più lungo. L’importo della sanzione si basa sull’eccezionale gravità ed entità delle violazioni del sistema di licenze. Ciò include, tra l’altro, la fornitura di informazioni errate che erano importanti per l’indagine forense su una possibile violazione della normativa sanzionatoria e l’omissione di informazioni importanti per la valutazione della continuità del Vitesse