Eriksen può tornare in Inghilterra: il Brentford fa sul serio. La situazione

Dopo la rescissione con l’Inter, Christian Eriksen potrebbe tornare a giocare in Inghilterra al Brentford

Il Brentford è in trattative con Christian Eriksen per il ritorno in Premier League.

Secondo il giornale The Athletic, il club inglese ha offerto al 29enne un contratto di sei mesi con l’opzione di proroga per un altro anno. Eriksen è attualmente svincolato, dopo aver raggiunto un accordo con l’Inter per rescindere il suo contratto il mese scorso.