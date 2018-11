Il tecnico del Genoa non ha ancora vinto ed è già sotto pressione. Esonero Juric: Preziosi sonda Prandelli, Nicola e ripensa a Ballardini

La sfida con il Napoli potrebbe essere decisiva per Ivan Juric! Incredibile ma vero, il tecnico dei rossoblù è già sotto esame. Juric è stato richiamato sulla panchina dei rossoblù per la terza volta nella sua carriera, durante la sosta di ottobre. Il calendario non gli ha dato una mano perché il Genoa ha affrontato Juventus, Milan e Inter (in trasferta) e Udinese in casa. Due pareggi (il primo contro la Juve, unica squadra dopo 11 giornate ad aver sottratto dei punti ai bianconeri) e due sconfitte per l’allenatore che non ha ancora vinto. Piatek, goleador e trascinatore, non ha mai segnato con Juric in panchina e la prossima sfida, contro il Napoli, potrebbe essere decisiva per le sorti dell’allenatore.

Secondo Il Corriere dello Sport infatti, il tecnico rischia già l’esonero. Al presidente del Genoa non è andato già il modo in cui è arrivata la sconfitta di sabato pomeriggio contro l’Inter e per questo starebbe pensando di cambiare ancora una volta allenatore. A nemmeno un mese di distanza dall’esonero di Ballardini, il Genoa potrebbe cambiare guida tecnica. Al termine della sfida c’è stato un summit abbastanza caldo tra lo stesso Preziosi, Ivan Juric, il dg Perinetti e il ds Donatelli. Il presidente attende una risposta nella sfida contro il Napoli ma avrebbe già contatto Cesare Prandelli e Davide Nicola. In lizza anche Davide Ballardini, esonerato ma ancora a libro paga. Ancora un ribaltone in casa rossoblù? Tra una settimana lo scopriremo. Juric potrebbe avere le ore contate sulla panchina del Grifone!