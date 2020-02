Esonero Marcolini, il Chievo Verona pensa ad Aglietti

Esonero Marcolini, il Chievo Verona punta su Aglietti. Il tecnico clivense rischia, contatti già avviati con l’ex Hellas

L’andamento negativo del Chievo Verona, con una sola vittoria nel 2020, mette a rischio la panchina di Michele Marcolini. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, la società clivense avrebbe già avviato i contatti con Alfredo Aglietti, ex allenatore dell’Hellas Verona nel 2019. Se domani sera i gialloblù non dovessero vincere con la Salernitana nel Monday Night ci potrebbe essere un avvicendamento in panchina già nelle prossime ore.