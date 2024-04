Esonero Pioli, il Milan manderà via il tecnico dopo il derby?

Esonero Pioli, il futuro dell’allenatore del Milan è già praticamente segnato. Ecco le ultime in vista del derby rossonero

Sport Mediaset ha fatto il punto sul futuro di Pioli all’indomani della dolorosa eliminazione in Europa League per mano della Roma. Le strade del tecnico e del Milan urlano addirittura al sollevamento dall’incarico del tecnico ex Fiorentina.

Esonero immediato? Assolutamente no, considerando che indipendentemente da quello che sarà il risultato nel derby di lunedì.