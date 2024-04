Esonero Pioli, tutto pronto. Sul tecnico una squadra di Serie A

Esonero Pioli, il tecnico del Milan pronto ad andare via. Ecco quale sarà la sua futura destinazione nella prossima sessione di calciomercato

Stefano Pioli lascerà il Milan a fine stagione, ma per quanto l’esonero sia praticamente certo, La Stampa sottolinea che ci sarebbe una squadra di Serie A pronta a puntare tutto su di lui.

Sul tecnico infatti ci sarebbe il Napoli di De Laurentiis con tanto di contratto: biennale con opzione per il terzo. Conte, Italiano, Calzona e Montella sarebbero adesso messi in secondo piano: in pole ora c’è Pioli.