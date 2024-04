Esonero Pioli: i 3 fattori che il Milan considera

Esonero Pioli, il Corriere della Sera articola il futuro del tecnico del Milan in tre punti tra bilancio, annata e contratto

Qual è la situazione di Stefano Pioli oggi al Milan, a due giorni dal derby verità? Secondo il Corriere della Sera si articola in 3 punti.

1) La valutazione su tutta l’annata. La valutazione su Pioli terrà conto di tutta la stagione, non solo dell’eliminazione dall’Europa League per merito della Roma: Pioli concluderà in ogni caso l’anno, poi si deciderà.

2) Rosa rivoluzionata. Ora sarà più facile. La squadra l’estate scorsa è stata rivoluzionata e c’è voluto tempo per assemblarla: adesso Pioli avrebbe di fronte un lavoro più facile. D’altra parte, c’è l’idea che un ciclo sia alla fine.

3) Il nodo contratto fino a giugno 2025. Pioli ha un contratto fino al 30 giugno 2025 a circa 4 milioni di euro. Nel caso in cui restasse, per il club non sarebbe un problema. Il tecnico di Parma ha estimatori: piace al Napoli.