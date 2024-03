Esonero Pioli, il traguardo necessario per salvare la panchina

Esonero Pioli, l’unico traguardo che per il Milan sarebbe importante per mantenere l’attuale tecnico rossonero. La situazione

Grande vittoria del Milan contro la Fiorentina, con Stefano Pioli che sfata il tabù al quarto tentativo e blinda il secondo posto in classifica a +6 dalla Juventus.

Il tecnico rossonero continua il suo percorso per la riconferma, ma il suo futuro si deciderà in base al cammino in Europa League e in particolare sarà decisiva la doppia sfida ai quarti di finale contro la Roma.