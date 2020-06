Esposito Atalanta: contatti continui tra le parti. Le ultime

Continuano i contatti tra l’Atalanta e l’Inter per Sebastiano Esposito: Gasperini lo vuole portare in nerazzurro

L’Atalanta è in pressing per Sebastiano Esposito. Continuano i contatti tra gli orobici e l’Inter per portare il classe 2002 da Gasperini.

Come informa Sky Sport ai nerazzurri e al giocatore convince il progetto tecnico dell‘Atalanta, con Gasperini che stravede per il giovane centravanti. Tra i due club si sta cercando la quadra giusta tra domanda e offerta: si cerca di assecondare le richieste dell’Inter sulle formule e le cifre per il trasferimento dell’attaccante.