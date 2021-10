Espulsione Bonucci, Ziliani: «Proteste inutili e gomitata plateale»

Paolo Ziliani non perdona l’espulsione a Bonucci in Italia-Spagna: il tweet del giornalista verso il numero 19 azzurro

Paolo Ziliani non perdona l’espulsione a Leonardo Bonucci: le sue parole sui social dopo il rosso sventolato dall’arbitro Karasev all’indirizzo del capitano azzurro che ha lasciato i compagni in 10.

«BONUCCI capitano. Accompagna come dama di compagnia Oyarzabal nell’azione dell’1-0 al 17’. Ammonito per proteste inutili, manco fosse in serie A, al 31’. Ammonito/espulso per gomitata plateale in faccia a Busquets al 42’. C’erano una volta Scirea Baresi Maldini Cannavaro».