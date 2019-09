Eto’o difende Zidane: «Lui è il miglior acquisto del Real» – VIDEO

Dopo la pioggia di critiche a seguito della sconfitta in Champions League per mano del Psg Samuel Eto’o difende Zidane

Non è di certo un periodo semplice per Zidane sulla panchina del Real, soprattutto dopo la sonora sconfitta subita per mano del Psg con un secco 3-0. Le critiche si fanno sempre più insistenti ma in molti sono dalla parte del francese. A difendere il tecnico dei Blancos anche Samuel Eto’o. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni de La Liga:

«L’ho già detto a Zidane quando ci siamo visti a Londra, sta facendo un lavoro incredibile e nessuno avrebbe detto che sarebbe tornato al Real Madrid. Da quando è tornato per me è lui il miglior acquisto del Real. Quest’anno la Liga è molto equilibrata, non abbiamo ancora visto giocare il Barcellona ai livelli che ci si aspettano e questo è dipeso anche dall’infortunio di Messi. Da questa settimana vedremo il vero valore della Liga».