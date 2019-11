Euro 2020, 11 leggende per i sorteggi: c’è anche un italiano

Euro 2020: domani in programma i sorteggi per la manifestazione che si terrà a giugno. L’Italia sarà testa di serie

Prende vita il progetto dell’Europeo itinerante: domani, a partire dalle 18, sono in programma i sorteggi per la fase finale, che prenderà il via dall’Olimpico di Roma.

A Bucarest si ritroveranno 11 grandi protagonisti degli Europei: Iker Casillas, Lahm, Ricardo Carvalho, Sivebaek, Desailly, Ruud Gullit, Zagorakis, Poborsky, Joao Mario e Arshavin. A questo folto gruppo si unisce Francesco Totti, che ad Euro 2000 fece conoscere a tutti il celeberrimo “cucchiaio”.