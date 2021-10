Euro2020, Bonucci: «Vittoria costruita con l’amicizia del gruppo»

Bonucci ricorda Euro 2020 a tre mesi dal trionfo degli azzurri in quel di Wembley. Il messaggio del numero 19 dell’Italia

Anche Bonucci commenta su Sky Sport il trionfo ad Euro 2020 a tre mesi dalla finale di Wembley.

RICORDI – «Sono passati tre mesi ma è come se fosse successo ieri. La cosa bella che ci portiamo dentro è l’amicizia che si è creata in questo gruppo e la voglia di stare insieme anche dopo il trionfo e la festa. Nel lasciarci per iniziare le vacanze c’era tanta malinconia. Sono stati 50 giorni dove non vedevamo l’ora di giocare, di stare insieme, di fare la grigliata dopo la partita. Tutte quelle emozioni che poi hanno costruito questa vittoria».