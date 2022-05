Europa League, Glasner: «Abbiamo la mentalità giusta»

Galsner, allenatore del Francoforte, alla vigilia della finale di Europa League: «siamo rilassati e pronti per fare del nostro meglio»

Oliver Glasner, allenatore dell’Eintracht Francoforte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Glasgow Rangers. Di seguito le sue dichiarazioni:

«Questa competizione è diventata sempre più importante. Sono molto contento di quanto siamo riusciti a fare negli ultimi due mesi in Europa League. Arriviamo con una mentalità giusta, siamo rilassati e pronti per fare del nostro meglio per domani».

«Non possiamo fare tanti calcoli, hanno vinto contro la seconda e la quarta della Bundesliga, sono favoriti. Noi siamo undicesimi in Bundesliga. Non conta niente però questo è il calcolo. Tutte e due meritiamo di giocare in questa finale. Abbiamo analizzato che i Rangers sono un mixed tra Barcellona e West Ham. Ma hanno delle influenze olandesi, una mentalità British, necessitiamo una performance al top e siamo assolutamente pronti. Giocheremo con molto entusiasmo. Sono veloci e poi hanno fatto vedere un bel gioco».